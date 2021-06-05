Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

Двое детей, раненных во время стрельбы в казанской гимназии № 175, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Динамику лечения в Минздраве РФ оценивают как позитивную.

Состояние школьников уточнил глава ведомства Михаил Мурашко, которого процитировал ТАСС.

«Двое детей — ребенок с огнестрельным ранением и ребенок с ранением в нижние конечности. У них позитивная динамика, но состояние тяжелое», — сообщил министр.

Он добавил, что пострадавшие «находятся на контроле в палатах реанимации».

Ранее сообщалось о выписке из больницы двух мальчиков, раненных в этой школе.

11 мая бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев взорвал бомбу и устроил стрельбу в одном из классов. Погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека попали в больницы.

Галявиев сдался полиции. После задержания он говорил, что считает себя богом. В прошлом году у молодого человека обнаружили атрофию головного мозга. В начале этого года он разругался с родителями и забросил колледж, в котором учился на программиста.

Семья стрелка пока не смогла с ним увидеться. Родственники Галявиева опасаются за свою безопасность, охрану им не предоставили.