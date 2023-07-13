Происшествия 13 июля 2023, 18:39 Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при аварийной посадке самолета в Новосибирске Минздрав: при аварийной посадке самолета в Новосибирске пострадали три человека ГУ МЧС России по Новосибирской области

Читать 360tv в

Легкомоторный самолет в Новосибирске совершил жесткую посадку. Пострадали три человека, сообщили в Минздраве региона, сообщил ТАСС.

«Предварительно, врачи скорой помощи оценили их состояние как легкой и средней степени тяжести», — передали в министерстве.

Реклама

Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесном массиве около аэропорта «Северный» в Заельцовском районе города, сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Горения не произошло. На борту находились три человека», — уточнили в ведомстве.

Людей госпитализировали с травмами.

Ранее легкомоторный самолет упал в Подмосковье. В результате крушения погибли два человека, которые находились на борту. В МЧС уточнили, что полет был запланированным, самолет поднялся в воздух с частного аэродрома Малино.