Происшествия 02 марта 2023, 17:00 Минздрав сообщил о состоянии людей, пострадавших из-за травли тараканов в Подольске Минздрав: из-за работ по травле тараканов в Подольске к врачам обратились 4 человека РИА «Новости»

Читать 360tv в

Медицинская помощь после отравления в Подольске потребовалась четырем местным жителям. Об этом «360» сообщили в Минздраве Московской области.

По данным ведомства, в больнице в настоящее время находится один пострадавший. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Реклама

Людям потребовалась помощь врачей после того, как в магазине, расположенном на первом этаже их дома, проводили работы по травле тараканов. В помещении распылили специальное вещество. После этого несколько жильцов почувствовали себя плохо.

По данным регионального СК, сначала в больницу доставили подростка. Ему поставили диагноз «отек Квинке». Затем к врачам обратились еще несколько человек. По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации следствия, помощь медиков потребовалась пяти жителям этого дома. В прокуратуре также начали проверку после происшествия.

Отец подростка рассказал «360», что врачи оперативно сняли отек у сына. Но он остается под наблюдением. По словам мужчины, во время ЧП мальчик был дома с матерью.

«Все службы оперативно сработали, никаких нареканий нет. Сразу же подъехала скорая, и спасатели, и полиция», — поделился он.