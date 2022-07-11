Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Люберцах

Состояние двух из трех пострадавших в ДТП с каршерингом в Люберцах медики оценили как крайне тяжелое. Попавшего под колеса иномарки ребенка госпитализировать не стали.

В Минздраве Московской области уточнили, что в аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний. Людей доставили в подведомственные министерству медицинские организации.

«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое. В настоящий момент им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Пострадавшего ребенка осмотрели и обследовали врачи. После этого родители от госпитализации отказались. За несовершеннолетним установили наблюдение на дому — его самочувствие будут контролировать врачи поликлиники.

ДТП на Октябрьском проспекте в Люберцах произошло днем 11 июля. Водитель каршеринга на Kia вылетел на встречную полосу на красный сигнал светофора, сбил людей на пешеходном переходе, а затем врезался в припаркованное возле автобусной остановки такси. Среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать им всю необходимую помощь и выяснить обстоятельства аварии.