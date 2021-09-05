Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в драке в хабаровской колонии

После драки в исправительной колонии в Хабаровском крае в больницы попали четверо осужденных. Все они находятся в состоянии средней тяжести, заявили в Минздраве региона.

По данным министерства, два человека были доставлены в городскую больницу № 7 в Комсомольске-на-Амуре, их госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Еще двое осужденных находятся в Амурской ЦРБ, сообщило РИА «Новости».

В воскресенье в ИК в Амурске вспыхнул конфликт между группой осужденных, который перерос в драку, в которой пострадали шесть человек. Двое из них погибли. ФСИН направила в колонию проверку.

По факту смертельной драки возбудили дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также проверочные мероприятия начала региональная прокуратура.

По информации Telegram-канала Amur Mash, драка началось из-за убийства вора в законе. Источник канала уточнил, что одного из погибших зарезали.