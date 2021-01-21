facebook_pixel
    21 января 2021, 10:27

    Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Электростали

    Наза Салех Захи

    Минздрав Московской области уточнил данные о пострадавших при ДТП с автобусом в Электростали. Медицинская помощь понадобилась восьми людям. Их госпитализировали в Ногинскую больницу.
    Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Электростали

    «В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

    Ранее в экстренных службах Подмосковья уточняли, что один человек получил перелом, трое — сильные ушибы, остальные — легкие.

    Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра «Современник» в Электростали около 08:10 в четверг, 21 января. В салоне находились 20 человек.

    По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура начала проверку.