Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Электростали

Минздрав Московской области уточнил данные о пострадавших при ДТП с автобусом в Электростали. Медицинская помощь понадобилась восьми людям. Их госпитализировали в Ногинскую больницу.

«В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Ранее в экстренных службах Подмосковья уточняли, что один человек получил перелом, трое — сильные ушибы, остальные — легкие.

Пассажирский автобус врезался в здание кинотеатра «Современник» в Электростали около 08:10 в четверг, 21 января. В салоне находились 20 человек.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура начала проверку.