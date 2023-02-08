Происшествия 08 февраля 2023, 09:20 Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ефремове Минздрав Тульской области: 3 пострадавших при взрыве газа в Ефремове остаются в больнице

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Трое пострадавших при вчерашнем взрыве газа в Ефремове по-прежнему остаются в больнице, рассказали РИА «Новости» в Минздраве Тульской области. Состояние одного из пациентов оценивают как тяжелое.

«Два человека в состоянии средней степени тяжести и один в тяжелом состоянии», — отметили в министерстве.

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Все трое находятся в Ефремовской больнице. Среди них есть ребенок. Его жизни ничто не угрожает, заверили в ведомстве.

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При взрыве бытового газа обрушилась часть пятиэтажного дома, пострадало восемь квартир. В результате погибли пять человек. Разбор завалов продолжается.

Правительство области поручило направить семьям жертв по миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч рублей, за утраченное имущество — по 150 тысяч рублей каждому. Жильцов временно разместили в гостиничном комплексе «Ефремов», санатории-профилактории «Сервис» и общежитии местного химико-технологического техникума.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Взрыв попал на видео.