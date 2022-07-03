Минздрав рассказал о пострадавших при обстреле под Белгородом

Жизням людей, которые получили ранения в результате ночного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ, ничего не угрожает. Об этом в Теlеgrаm-канале рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

«Двум — на месте (их состояние не требовало госпитализации), двое — госпитализированы, один из них ребенок. В настоящее время их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — поделился Иконников.

По его словам, пострадавшим оказывают лечение оказывается в полном объеме.

Ранее о стабильном состоянии пострадавших от прилета заявлял глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела погибли четыре человека. Причем у трех жертв были украинские паспорта. Он пообещал организовать выплаты владельцам поврежденных домовладений, а также семьям жертв с российским гражданством и пострадавшим от обстрела. Деньги планируют выделить из бюджета Белгородской области.