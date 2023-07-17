17 июля 2023, 11:14
Минздрав проконтролирует оказание помощи пострадавшей на Крымском мосту девочке
Минздрав: пострадавший на Крымском мосту ребенок в состоянии средней тяжести
Министерство здравоохранения России взяло под контроль оказание помощи пострадавшей на Крымском мосту девочке, которая пребывает в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
«Минздрав взял под свой контроль оказание помощи ребенку. Она в состоянии средней степени тяжести», — сказал он.
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Кузнецов отметил, что ребенок получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
«Планируем эвакуировать ее в Краснодарский край, после прибытия организуем телемедицинскую консультацию со специалистами Российской детской клинической больницы», — добавил представитель Минздрава.
Утром в понедельник на Крымском мосту произошел взрыв, двое взрослых погибли, ребенок получил ранения, писал RT.
Национальный антитеррористический комитет сообщал, что Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками.
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ЧП на Крымском мосту
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