Происшествия 17 июля 2023, 11:14 Минздрав проконтролирует оказание помощи пострадавшей на Крымском мосту девочке Минздрав: пострадавший на Крымском мосту ребенок в состоянии средней тяжести РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения России взяло под контроль оказание помощи пострадавшей на Крымском мосту девочке, которая пребывает в состоянии средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«Минздрав взял под свой контроль оказание помощи ребенку. Она в состоянии средней степени тяжести», — сказал он.

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Кузнецов отметил, что ребенок получает необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Планируем эвакуировать ее в Краснодарский край, после прибытия организуем телемедицинскую консультацию со специалистами Российской детской клинической больницы», — добавил представитель Минздрава.

Утром в понедельник на Крымском мосту произошел взрыв, двое взрослых погибли, ребенок получил ранения, писал RT.

Национальный антитеррористический комитет сообщал, что Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками.