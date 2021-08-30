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    30 августа 2021, 08:09

    Минздрав: пострадавших при стрельбе в Новосибирске отправили по домам

    Андрей Иванов

    Пострадавших при стрельбе в Новосибирске не стали класть в больницу. Люди получили легкие ранения, их отправили на лечение по домам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

    Минздрав: пострадавших при стрельбе в Новосибирске отправили по домам

    «Ранены пятеро, все осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась, все будут продолжать лечение амбулаторно», — рассказали агентству в ведомстве.

    Ранее пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что пьяный мужчина начал палить дробью из охотничьего ружья из окна квартиры дома на улице Лебедевского. По данным следствия, он стрелял в людей, которые находились во дворе. Его уже задержали и против него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В СК добавили, что сейчас решают вопрос об аресте стрелка. Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. В расследовании принимает участие баллист. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие законность хранения оружия. Сотрудники ведомства устанавливают причины, по которым мужчина начал стрелять по прохожим из своей квартиры.