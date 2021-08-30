Минздрав: пострадавших при стрельбе в Новосибирске отправили по домам

Пострадавших при стрельбе в Новосибирске не стали класть в больницу. Люди получили легкие ранения, их отправили на лечение по домам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

«Ранены пятеро, все осмотрены, всем оказана медицинская помощь. Госпитализация не понадобилась, все будут продолжать лечение амбулаторно», — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что пьяный мужчина начал палить дробью из охотничьего ружья из окна квартиры дома на улице Лебедевского. По данным следствия, он стрелял в людей, которые находились во дворе. Его уже задержали и против него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

В СК добавили, что сейчас решают вопрос об аресте стрелка. Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. В расследовании принимает участие баллист. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие законность хранения оружия. Сотрудники ведомства устанавливают причины, по которым мужчина начал стрелять по прохожим из своей квартиры.