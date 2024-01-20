Происшествия 20 января 2024, 11:17 Минздрав подтвердил гибель всей семьи при взрыве газа в Махачкале Минздрав: скончался пятый пострадавший при взрыве газа в Махачкале РИА «Новости»

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В ночь на субботу, 20 января, скончался мужчина, который пострадал при взрыве с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.

«Несмотря на усилия врачей, погибла вся семья из пяти человек, получив несовместимые с жизнью ожоги практически 100% поверхности тела», — рассказали в ведомстве.

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Взрыв газа произошел 18 января в доме, расположенном на Газопроводной улице. Родителей с тремя детьми госпитализировали с сильными ожогами. Дети скончались в тот же день, спустя день умерла их мать.

В Республиканской клинической больнице позднее сообщили о гибели всех пяти членов пострадавшей семьи.

По версии следствия, причиной взрыва стало самовольное подключение шланга к газопроводу, что привело к утечке. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении пожарной безопасности.