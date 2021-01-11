Минздрав Подмосковья уточнил число пострадавших в аварии с военными автобусами

В результате ДТП на Новорижском шоссе в Московской области погибли четыре человека, еще 43 пострадали. Об этом сообщил Минздрав региона.

Раненые были доставлены в медицинские организации. Им оказывается вся необходимая помощь, уточнили в ведомстве.

11 января самосвал врезался в колонну из пяти автобусов с военными при повороте на деревню Глухово на Новорижском шоссе. Столкновение произошло примерно в 15:25 по Москве.

В военных ПАЗах находились солдаты-срочники и командиры. Военнослужащие возвращались в часть. Колонна остановилась на трассе из-за поломки одного из автобусов. В этот момент в них врезался грузовик.

Водитель грузовика, по предварительным данным, серьезно не пострадал. Его задержали. Мужчине 26 лет, права он получил девять лет назад, рассказала «360» его сестра.