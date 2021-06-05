Два человека попали в больницу после отравления в Солнечногорске. Прокуратура проводит проверку

В подмосковном Солнечногорске подростки попали в больницу с симптомами пищевого отравления. Сейчас в медучреждении остаются два человека, сообщили «360» в пресс-службе Минздрава Московской области.

«На данный момент в медицинской организации, подведомственной Минздраву Московской области, находятся два человека», — заявили в Министерстве.

Пациентов обследовали, их состояние удовлетворительное. В ближайшее время больных выпишут.

Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних, рассказали «360» в ведомстве.

Все пострадавшие жили в гостиничном комплексе «Менделеево» в поселке Красный Воин городского округа Солнечногорск.

По предварительным данным, к медикам обратилось 12 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

Проверку ведет Солнечногорская городская прокуратура. Она установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям ответственных лиц.