Происшествия 07 июня 2023, 18:56 Минздрав обновил данные по погибшим из-за отравления сидром Минздрав сообщил, что из-за отравления суррогатным сидром погибли 30 россиян РИА «Новости»

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В регионах России в результате отравления суррогатным алкоголем скончались уже 30 человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.

Общее число пострадавших, отметили в ведомстве, достигло 96. Среди отравившихся — беременная девушка и пять несовершеннолетних.

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В стационарах Ульяновской, Курганской, Пензенской, Самарской, Нижегородской области и Удмуртии, уточнил «Интерфакс», находятся десятки человек. Состояние трех из них медики оценивают как крайне тяжелое, еще 29 пациентов — как тяжелое, а 32 — средней степени тяжести.

Специалисты, подчеркнули в Минздраве, оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в полном объеме.

Сидр, которым отравились люди, произвели в Самарской области. Продукцию компании уже запретили продавать на всей территории России, а опасный алкоголь стали изымать из магазинов и других торговых точек.

Владельца производства арестовали на два месяца. Правоохранители возбудили уголовные дела.