Минздрав Подмосковья рассказал о травмах пассажиров после падения автобуса в Волоколамске

Подмосковный Минздрав рассказал о числе погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске. Авария унесла жизни двух человек, восемь пассажиров получили различные травмы.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще у шести травмы средней тяжести — ушибы или переломы.

На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, а также два вертолета санавиации. Пострадавших госпитализируют.

ДТП произошло утром 4 апреля. Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Прокуратура организовала проверку.