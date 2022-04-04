04 апреля 2022, 11:11
Минздрав Подмосковья рассказал о травмах пассажиров после падения автобуса в Волоколамске
Минздрав Подмосковья: после падения автобуса с моста в Волоколамске у 2 человек тяжелые травмы, у 6 — средней тяжести
Подмосковный Минздрав рассказал о числе погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Волоколамске. Авария унесла жизни двух человек, восемь пассажиров получили различные травмы.
В пресс-службе Минздрава уточнили, что двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще у шести травмы средней тяжести — ушибы или переломы.
На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, а также два вертолета санавиации. Пострадавших госпитализируют.
ДТП произошло утром 4 апреля. Ситуацию взял на контроль вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков. Прокуратура организовала проверку.