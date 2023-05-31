Происшествия 31 мая 2023, 11:16 Минздрав назвал число пострадавших детей при обрушении трибун в Ростове-на-Дону Минздрав: при обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка Пресс-служба МЧС

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При обрушении трибун в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии и один — в крайне тяжелом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

«По оперативным данным, в результате происшествия на Гребном канале в Ростове-на-Дону один человек погиб, пострадали 37», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

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В Минздраве добавили, что в больницы доставили восемь взрослых, один находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести. Еще четырем взрослым оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Трибуны обрушились на территории Гребного канала накануне во время детско-юношеских соревнований по футболу. Причиной стал шквалистый ветер. В результате одна женщина погибла, пострадали 32 человека. Трое несовершеннолетних оказались в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.