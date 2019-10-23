Мины обнаружили в доме педагога в Магнитогорске

Во время ремонта сотрудники компании обнаружили предметы, похожие на взрывные устройства, в одной из стаек. Они вызвали полицию, МЧС, саперов. Здание оцепили и эвакуировали жильцов.

Выяснилось, что мины были учебные. Они принадлежат жильцу этого дома, который работает педагогом в военно-патриотическом клубе города.