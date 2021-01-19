19 января 2021, 17:23
Мину времен ВОВ нашли в Петербурге
Накануне в Санкт-Петербурге во время строительных работ обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.
По данным издания, снаряд нашли в деревне Старо-Паново возле Лиговского путепровода на Таллинском шоссе. Мину калибром 120 миллиметров вывезли на полигон и уничтожили.
В конце декабря сотрудники каширского комплекса по переработке отходов «Дон» обнаружили среди мусора снаряд. Приехавшие на место правоохранители выяснили, что боеприпас оказался тренировочным.