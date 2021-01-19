Мину времен ВОВ нашли в Петербурге

По данным издания, снаряд нашли в деревне Старо-Паново возле Лиговского путепровода на Таллинском шоссе. Мину калибром 120 миллиметров вывезли на полигон и уничтожили.

В конце декабря сотрудники каширского комплекса по переработке отходов «Дон» обнаружили среди мусора снаряд. Приехавшие на место правоохранители выяснили, что боеприпас оказался тренировочным.