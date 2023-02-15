Эксклюзив 15 февраля 2023, 17:13 Мину времен ВОВ нашли под забором на западе Москвы Источник «360»: на западе Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны РИА «Новости»

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Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на западе Москвы. Боеприпас нашли на территории завода, под забором. Об этом «360» сообщил источник.

«Минометную мину времен Великой Отечественной войны, предположительно, без хвостовика и взрывателя, нашли в проезде Стройкомбината. Боеприпас находился на территории завода, буквально в 30 метрах от забора в куче земли», — рассказал источник.

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Он уточнил, что сейчас территорию оцепили, на место происшествия вызвали саперов. Размер мины — 300 миллиметров.

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В начале февраля боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе. Он находился недалеко от входа в парковый ансамбль. Снаряд нашли во время ремонтно-строительных работ. Саперы вывезли его на полигон и утилизировали.

В январе боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Калининском и Красносельском районах Петербурга.