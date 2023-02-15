15 февраля 2023, 17:13
Мину времен ВОВ нашли под забором на западе Москвы
Источник «360»: на западе Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны
Мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на западе Москвы. Боеприпас нашли на территории завода, под забором. Об этом «360» сообщил источник.
«Минометную мину времен Великой Отечественной войны, предположительно, без хвостовика и взрывателя, нашли в проезде Стройкомбината. Боеприпас находился на территории завода, буквально в 30 метрах от забора в куче земли», — рассказал источник.
Реклама
Он уточнил, что сейчас территорию оцепили, на место происшествия вызвали саперов. Размер мины — 300 миллиметров.
Реклама
В начале февраля боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Петергофе. Он находился недалеко от входа в парковый ансамбль. Снаряд нашли во время ремонтно-строительных работ. Саперы вывезли его на полигон и утилизировали.
В январе боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Калининском и Красносельском районах Петербурга.
Вторая мировая война
Оружие
Реклама
Реклама