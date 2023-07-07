Эксклюзив 07 июля 2023, 12:41 Мину времен ВОВ нашли на стройке в Зеленограде Источник «360»: мину времен ВОВ нашли на стройке в Зеленограде под эстакадой Пресс-служба МЧС

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Мину времен Великой Отечественной войны нашли на Привокзальной площади в Крюкове в Зеленоградском административном округе Москвы во время строительных работ. Об этом сообщил источник «360».

«Информация о происшествии в экстренные службы поступила в 11:13. Старый снаряд нашли под эстакадой на Привокзальной площади», — рассказал источник.

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По его словам, обстановка на месте происшествия спокойная, ожидается прибытие экстренных служб.

В конце июня две мины времен ВОВ нашли на стройке на юге Москвы.