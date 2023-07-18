Эксклюзив 18 июля 2023, 10:17 Мину обнаружили на улице в Перми Мину времен Второй мировой войны обнаружили на улице в Перми

Читать 360tv в

В Перми обнаружили боевую мину времен Второй мировой войны. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

ЧП произошло по 1-й Красноармейской улице рядом с домом 37.

Реклама

На кадрах видно, что на место обнаружения опасной находки прибыли специалисты-взрывотехники, которые обезвредили мину.

Официальной информации от властей и правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в Москве обнаружили две противопехотные мины 1937 года в одной из посылок на таможне. Отправитель намеревался отослать их в США.

Инспектор выявил опасный груз с помощью рентгеноаппарата. При этом в документах мины записали как уличные ретрофонари.