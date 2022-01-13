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    13 января 2022, 11:31

    Мину нашли в жилом доме в центре Москвы — источник

    Источник «360»: мину нашли в жилом доме в центре Москвы

    Алла Морген, Екатерина Андронова, Юлия Булыгина

    Экстренные службы вызвали в жилой дом в Малом Власьевском переулке из-за угрозы взрыва. По информации источника «360», в нем нашли мину.

    Источник уточнил, что мину якобы нашли на втором этаже дома. На место происшествия вызвали кинологов.

    В распоряжении «360» оказалось видео от дома, где якобы нашли мину. На кадрах видно, что жители стоят на улице, пока дом осматривает специальные службы.