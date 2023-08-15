15 августа 2023, 13:09
Минцифры Дагестана организовало горячую линию после взрыва на АЗС в Махачкале
МЧС: в Дагестане создали телефон горячей линии после взрыва на автозаправке
По поручению главы Дагестана Сергея Меликова региональное Минцифры организовало телефон горячей линии после пожара на станции техобслуживания. Любой желающий может получить круглосуточную поддержку. Номер опубликовали в Telegram-канале регионального МЧС.
«8 (8722) 98-90-81. По номеру можно получить информационную поддержку в круглосуточно режиме, узнать о пострадавших в результате трагедии, принятых мерах и порядке оказания помощи», — указали в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что специалисты кол-центра находятся на связи с МЧС, МВД и Минздравом Дагестана.
Глава региона Сергей Меликов поблагодарил жителей республики за сплоченность после трагедии на АЗС. Он указал, что многие граждане показали в свою самоотверженность. После взрыва они всячески помогали спасателям и врачам.
Пожар, а затем взрыв на заправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. По последним данным, 35 человек погибли. Службы спасения госпитализировали несколько десятков пострадавших.
Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял под контроль расследование дела о взрыве на автозаправке.
Спасатели
Дагестан
МЧС РФ
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