Происшествия 15 августа 2023, 13:09 Минцифры Дагестана организовало горячую линию после взрыва на АЗС в Махачкале МЧС: в Дагестане создали телефон горячей линии после взрыва на автозаправке РИА «Новости»

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По поручению главы Дагестана Сергея Меликова региональное Минцифры организовало телефон горячей линии после пожара на станции техобслуживания. Любой желающий может получить круглосуточную поддержку. Номер опубликовали в Telegram-канале регионального МЧС.

«8 (8722) 98-90-81. По номеру можно получить информационную поддержку в круглосуточно режиме, узнать о пострадавших в результате трагедии, принятых мерах и порядке оказания помощи», — указали в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что специалисты кол-центра находятся на связи с МЧС, МВД и Минздравом Дагестана.

Глава региона Сергей Меликов поблагодарил жителей республики за сплоченность после трагедии на АЗС. Он указал, что многие граждане показали в свою самоотверженность. После взрыва они всячески помогали спасателям и врачам.

Пожар, а затем взрыв на заправке произошел в Махачкале вечером 14 августа. По последним данным, 35 человек погибли. Службы спасения госпитализировали несколько десятков пострадавших.

Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял под контроль расследование дела о взрыве на автозаправке.