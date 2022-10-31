Минтранс Подмосковья назвал недопустимыми действия контролера, который подрался с пассажиром в автобусе Подольска | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 00:34 Минтранс Подмосковья назвал недопустимыми действия контролера, который подрался с пассажиром в автобусе Подольска Минтранс Подмосковья: нападение кондуктора на пассажира в автобусе Подольска недопустимо РИА "Новости"

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Потасовка завязалась между контролером и пассажиром в автобусе в Подольске. Ситуацию не оставил без внимания Минтранс Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что такое поведение инспектора недопустимо.

«Ни один сотрудник транспортного комплекса Московской области не имеет право применять физическую силу в отношении пассажиров», — сказали представители регионального министерства.

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Все произошло 26 октября на маршруте № 1255к «ст. Подольск — Москва (метро Бунинская Аллея)». По предварительным данным, два пассажира отказались предоставлять контролерам билеты за проезд для проверки и документы.

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Тогда инспекторы сообщили, что вызовут сотрудников полиции. После этого отказавшиеся предоставлять билеты пассажиры попытались выйти из автобуса на остановке, один из них ударил коленом в бедро женщину-инспектора. Следом у это пассажира произошел конфликт со вторым кондуктором.

Правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего. Внутренне расследование также проводится в отношении инспектора.

«Мы приносим извинения пассажирам и еще раз хотим подчеркнуть, что независимо от причин конфликта, инспектор не может применять физическую силу», — подчеркнули в Минтрасе Подмосковья.