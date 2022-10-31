Минтранс Подмосковья назвал недопустимыми действия контролера, который подрался с пассажиром в автобусе Подольска | 360°

31 октября 2022, 00:34
Минтранс Подмосковья назвал недопустимыми действия контролера, который подрался с пассажиром в автобусе Подольска
Минтранс Подмосковья: нападение кондуктора на пассажира в автобусе Подольска недопустимо
Потасовка завязалась между контролером и пассажиром в автобусе в Подольске. Ситуацию не оставил без внимания Минтранс Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что такое поведение инспектора недопустимо.
«Ни один сотрудник транспортного комплекса Московской области не имеет право применять физическую силу в отношении пассажиров», — сказали представители регионального министерства.
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Все произошло 26 октября на маршруте № 1255к «ст. Подольск — Москва (метро Бунинская Аллея)». По предварительным данным, два пассажира отказались предоставлять контролерам билеты за проезд для проверки и документы.
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Тогда инспекторы сообщили, что вызовут сотрудников полиции. После этого отказавшиеся предоставлять билеты пассажиры попытались выйти из автобуса на остановке, один из них ударил коленом в бедро женщину-инспектора. Следом у это пассажира произошел конфликт со вторым кондуктором.
Правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего. Внутренне расследование также проводится в отношении инспектора.
«Мы приносим извинения пассажирам и еще раз хотим подчеркнуть, что независимо от причин конфликта, инспектор не может применять физическую силу», — подчеркнули в Минтрасе Подмосковья.
Автобусы
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