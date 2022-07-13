Минтранс опроверг госпитализацию главы Росавиации, но подтвердил его больничный

Руководитель Росавиации Александр Нерадько ушел на больничный, но операцию ему не делали. Об этом «360» сообщили сотрудники пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России.

По их словам, Нерадько сейчас проходит курс реабилитации.

«Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», — сказали они.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Нерадько попал в реанимацию с переломами и ушибами после падения с велосипеда. В ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

В прошлом месяце Нерадько провел переговоры с председателем Корпорации авиации Республики Куба Хоелем Бельтраном Арчером Сантосой. Об этом сообщил RT. Представители воздушных ведомств России и Кубы обсудили возобновление авиаперевозок между странами. По данным издания, представители обоих государств выразили взаимную заинтересованность в восстановлении авиасообщения.