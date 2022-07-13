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    13 июля 2022, 14:29

    Минтранс опроверг госпитализацию главы Росавиации, но подтвердил его больничный

    Пресс-служба Минтранспорта опровергла слухи об операции у руководителя Росавиации

    Александр Иванов

    Руководитель Росавиации Александр Нерадько ушел на больничный, но операцию ему не делали. Об этом «360» сообщили сотрудники пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса России.

    Минтранс опроверг госпитализацию главы Росавиации, но подтвердил его больничный

    По их словам, Нерадько сейчас проходит курс реабилитации.

    «Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», — сказали они.

    Ранее некоторые СМИ сообщили, что Нерадько попал в реанимацию с переломами и ушибами после падения с велосипеда. В ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

    В прошлом месяце Нерадько провел переговоры с председателем Корпорации авиации Республики Куба Хоелем Бельтраном Арчером Сантосой. Об этом сообщил RT. Представители воздушных ведомств России и Кубы обсудили возобновление авиаперевозок между странами. По данным издания, представители обоих государств выразили взаимную заинтересованность в восстановлении авиасообщения.