Минтранс Якутии проверит информацию о возможном столкновении самолетов над Якутском

Проводится проверка сообщений об опасном сближении трех самолетов в небе над Якутском в ночь на 1 августа. Информацию о возможном инциденте проверит Министерство транспорта региона.

«По информации, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолета авиакомпаний „Якутия“, „ИрАэро“ и „Полярные авиалинии“, которая распространяется в соцсетях и СМИ, Министерство транспорта республики информирует, что по данному сообщению проводится проверка действительности этого случая», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Кроме того, отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев работал в Якутске и не покидал город.

Ранее об инциденте в небе над городом сообщили сами жители в социальных сетях. Также появилась информация, что в одном из самолетов, чуть не столкнувшихся в ночь на 1 августа, находился Айсен Николаев.

В начале июля два самолета столкнулись над озером Кер-д’Ален в штате Айдахо в США. Оба авиасудна упали в воду. Погибли восемь человек, которые были на борту самолетов.