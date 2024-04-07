Происшествия 07 апреля 2024, 16:28 Минстрой оценил ущерб от паводка для АПК Оренбуржья в 65 миллионов рублей Пресс-служба МЧС

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Предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Оренбургской области в результате паводка, составил 65 миллионов рублей. Такую оценку сделал Минстрой России, сообщил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

«По предварительным данным федерального Минстроя, ущерб, нанесенный инфраструктуре в результате паводка, составляет порядка 21 миллиард рублей, 65 миллионов рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», — отметил губернатор.

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Он обратился к оренбуржцам, которые находятся в зоне возможного подтопления, и призвал жителей оперативно эвакуироваться. Правоохранители обеспечивают порядок на опасных территориях.

«Переждать стихию жизненно важно в пунктах временного размещения, которые организованы в достаточном количестве», — добавил Паслер.

По его словам, ситуация в регионе и других субъектах России остается сложной. Прогнозируемый пик паводка в Оренбуржье — 10 апреля.

Стихия затронула 27 муниципалитетов в регионе. В Оренбуржье продолжается эвакуация людей.