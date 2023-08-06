Важное 06 августа 2023, 12:15 Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника при попытке атаки в Подмосковье Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник на территории Подольска в Подмосковье РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку украинской стороны атаковать с помощью беспилотника объекты в Московской области. Дрон уничтожили силы ПВО на территории городского округа Подольск. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня (6 августа — прим. ред.) в 11:27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области», — уточнили в ведомстве.

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник противника в небе над городским округом Подольск. В результате никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировали.

Об уничтожении дрона на подлете к Москве сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

«В районе 11:00 была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные — молодцы», — написал политик.

В аэропорту Внуково с 10:26 ограничили вылет и прилет воздушных судов. В пресс-службе воздушной гавани «360» заявили, что причины ограничений не связаны с аэропортом. Ввели их из соображений безопасности.