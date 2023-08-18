18 августа 2023, 04:51
Минобороны заявило об отражении атаки БПЛА в Москве и Подмосковье
Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью беспилотника. Дрон поразили средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, БПЛА заметили около 04:00 в пятницу, 18 августа.
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«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — уточнили в Минобороны.
Там добавили, что жертв и возгораний в результате атаки не было.
Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, обломки беспилотника упали в районе «Экспоцентра».На месте продолжают работать городские экстренные службы.
Беспилотники
Минобороны РФ
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