Происшествия 18 августа 2023, 04:51 Минобороны заявило об отражении атаки БПЛА в Москве и Подмосковье РИА «Новости»

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Киевский режим попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье с помощью беспилотника. Дрон поразили средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, БПЛА заметили около 04:00 в пятницу, 18 августа.

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«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы», — уточнили в Минобороны.

Там добавили, что жертв и возгораний в результате атаки не было.

Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, обломки беспилотника упали в районе «Экспоцентра».На месте продолжают работать городские экстренные службы.