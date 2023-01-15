Происшествия 15 января 2023, 03:02 Минобороны заявило о возможной провокации со стороны СБУ с подрывом зернохранилища Минобороны России: СБУ готовит провокацию для дискредитации РФ в рамках зерновой сделки

Читать 360tv в

Минобороны сделало срочное заявление о готовящейся провокации со стороны Службы безопасности Украины. Как сообщили в ведомстве, СБУ минирует зернохранилище в Харьковской области с целью обвинить Россию в срыве зерновой сделки и создания в стране дефицита продовольствия.

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы „намеренном уничтожении запасов зерна на Украине“, „провоцировании голода“ и „срыва“, таким образом, „зерновой сделки“», — говорится в сообщении министерства.

Реклама

Для совершения диверсии, по сведения Минобороны, в город Волчанск направили около 30 украинских минеров и сотрудников СБУ.

Реклама

В ведомстве также отметили, что в западных СМИ данное происшествие представят как злодеяние российских военных и потребуют немедленной реакции общественности. Таким образом украинские власти смогут просить еще больших поставок вооружения, боеприпасов и другой помощи.

Авторы: