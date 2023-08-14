Важное 14 августа 2023, 13:59 Минобороны заявило о предотвращении атаки БПЛА по объектам на территории России Минобороны: силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты в небе над территорией Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 12:15 и 12:45 средства противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Средства ПВО обнаружили и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что разрушений и пострадавших в результате уничтожения беспилотников нет.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что системы ПВО сбили два воздушных объекта над селом Пушкарным. По его словам, информация о пострадавших не поступала, на место ЧП выехали экстренные службы.

Днем ранее, 13 августа,беспилотник сбили над Белгородом. Обломки повредили автомобили, керамогранитный фасад и окна пяти квартир дома на улице Есенина.