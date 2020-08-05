Минобороны уточнило данные о пострадавших при обрушении моста в Хабаровском крае

Все случилось 5 августа в поселке имени Тельмана в Хабаровском крае. Подразделение железнодорожных войск Восточного военного округа, состоящее из 20 человек, во время учений наводило мост. Однако в какой-то момент одна из опор сложилась.

«В результате падения военнослужащих двое получили травмы», — уточнили в ведомстве.

Их экстренно доставили в больницу для обследования и оказания помощи. Жизням военнослужащих ничего не угрожает. На месте случившегося работает комиссия. Она устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что мост обрушился в Еврейской автономной области. СМИ писали, что из-за этого пострадали 18 человек. По одной из версий, все могло произойти из-за нарушений техники безопасности.