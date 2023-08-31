Важное 31 августа 2023, 08:08 Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Воскресенском Минобороны: ПВО уничтожила беспилотник над округом Воскресенск в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 31 августа уничтожили беспилотник над территорией Воскресенского городского округа Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны.

«Пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Ранее об уничтожении беспилотника над территорией округа Воскресенск сообщал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, БПЛА летел по направлению к Москве.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — добавил Собянин.

Утром в четверг в аэропортах Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали 33 рейса и несколько отменили. По данным на 06:17, в Домодедове задержали 15 рейсов, во Внукове — 10 и восемь — в Шереметьеве.

Отменили четыре рейса — один в Домодедове и три во Внукове.