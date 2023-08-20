Происшествия 20 августа 2023, 14:56 Минобороны сообщило о пресечении террористической атаки БПЛА в Белгородской области Минобороны: ВС России сбили три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа, их сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 14:00 в воскресенье системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — указали в ведомстве.

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В 14:40 системы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью. В министерстве подчеркнули, что в результате налета разрушений и пострадавших нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил в Telegram-канале, что в общей сложности системы противовоздушной обороны сбили 12 целей на подлете к Белгороду. По его словам, в настоящее время экстренные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Днем ранее системы ПВО также пресекли попытку террористической атаки со стороны националистов, уничтожив в воздухе украинский беспилотник. Гладков указывал на отсутствие разрушений.