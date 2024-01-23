Происшествия 23 января 2024, 22:35 Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта в Белгородской области Минобороны РФ: силы ПВО пресекли попытку теракта над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства ПВО Вооруженных сил России предотвратили попытку террористического акта с применением беспилотного летательного аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаку ВСУ на Белгородскую область зафиксировали в 21:40 по московскому времени. Украина использовала беспилотник самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее об атаке украинского БПЛА рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что беспилотник сбили в районе села Тимоново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.