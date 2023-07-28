Важное 28 июля 2023, 18:05 Минобороны сообщило о повторной попытке теракта в Ростовской области Минобороны РФ: ВСУ предприняли попытку теракта в Ростовской области РИА «Новости»

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Украинские боевики предприняли еще одну попытку теракта зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Силы противовоздушной обороны перехватили ракету в районе Азова Ростовской области, сообщило Минобороны России.

Оборонное ведомство уточнило, что попытку террористической атаки предприняли около 17:15. Обломки украинской ракеты упали в безлюдной местности.

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Ранее в тот же день взрыв в Таганроге Ростовской области. Губернатор Василий Голубев заявил о взрыве ракеты в центре города. Чуть позже Министерство обороны России сообщило, что атаку совершила Украина с применением ударного варианта зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны С-200. Российские системы ПВО перехватили ракету в воздухе, обломки упали и повредили несколько зданий. Есть пострадавшие: по данным властей, за медицинской помощью обратились уже 15 человек. Людям помогли выбраться из-под завалов.