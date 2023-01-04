Происшествия 04 января 2023, 23:39 Минобороны сообщило о подвиге майора медслужбы в Запорожской области Минобороны РФ: майор медслужбы погиб, спасая больных при обстреле ВСУ Токмака РИА «Новости»

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Майор медицинской службы Александр Сеикаев спас пациентов из больницы города Токмак в Запорожской области, несмотря на угрозу обстрелов. Минобороны РФ сообщило о гибели Сеикаева в Telegram-канале.

По данным ведомства, командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев сразу же организовал эвакуацию больных, написало Ura.ru

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«Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев остался с нетранспортабельными пациентами, которых не успели вывезти в безопасное место», — говорится в официальном сообщении.

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В результате последующих ударов украинских военных пациенты и командир медицинского батальона получили смертельные ранения. Майора посмертно наградили орденом Мужества.

ВСУ нанесли удар из американских ракет HIMARS по районной больнице в Запорожской области. В Минобороны РФ отметили, что в момент обстрела в больнице оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Силовые структуры региона сравнили действия украинских военных с террористической атакой против мирного населения.