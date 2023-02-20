Важное 20 февраля 2023, 15:04 Минобороны сообщило о гибели шести военнослужащих в Курской области Минобороны России: в Курской области в результате пожара погибли шесть военных

Читать 360tv в

В Курской области погибли шесть военнослужащих, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, все произошло из-за грубого нарушения требований безопасности, сообщило РИА «Новости».

В министерстве рассказали, что военнослужащие подразделения Западного военного округа не соблюли требования безопасности при обращении с горючими материалами.

Реклама

«В результате грубого нарушения <…> произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже», — отметили в Минобороны.

Реклама

Сотрудники правоохранительных органов уже занялись расследованием дела о гибели военнослужащих. К процессу подключились члены комиссии Западного военного округа.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации в Макеевке. По информации Минобороны России, жертвами атаки стали 63 военнослужащих. Здание атаковали четырьмя ракетами с фугасной головной частью. Еще два снаряда перехватили российские системы ПВО. В Сеть попали кадры с места происшествия — строение оказалось полностью разрушено. Родным и близким погибших пообещали оказать необходимую поддержку.