Важное 24 января 2024, 12:29 Минобороны сообщило о 65 пленных бойцах ВСУ на борту рухнувшего Ил-76 Минобороны России: на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных бойцов ВСУ

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На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Их перевозили в Белгородскую область для обмена, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, транспортный самолет упал при выполнении планового полета. К месту крушения воздушного судна направилась комиссия ВКС для установления причин авиакатастрофы.

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«На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих», — сообщили в Минобороны.

Ил-76 потерпел крушение днем 24 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии в Корочанском районе». Он добавил, что на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Глава региона изменил рабочий график и выехал в район.