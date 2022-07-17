Минобороны Сербии: при крушении украинского Ан-12 в Греции погиб весь экипаж

Все восемь членов экипажа грузового самолета Украины в Греции погибли. Эту информацию подтвердил глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — сказал он.

По его словам, Ан-12 принадлежал украинской авиакомпании. На борту самолета перевозили 11,5 тонны сербской продукции предприятия оборонной промышленности «Валир» для Бангладеш.

По данным Минобороны республики, Ан-12 вылетел из сербского города Ниш 16 июля, в 21:40 по московскому времени. Незадолго до крушения пилот сообщил наземным службам об отказе двигателя и попросил разрешение на посадку в аэропорту Кавалы.

По словам очевидцев, горящий самолет рухнул на кукурузное поле между деревнями Антифилиппи и Палеохори в районе Элефтеруполи, в нескольких километрах от воздушной гавани. На кадрах с места крушения видно, что в утренние часы из-под обломков самолета шел дым, а сам транспорт развалился по время торможения.