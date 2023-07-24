Важное 24 июля 2023, 09:20 Минобороны России сообщило об атаке 17 беспилотников на Крым Минобороны России: киевский режим атаковал Крым 17 беспилотниками, из них 14 подавили РИА «Новости»

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Ночью 24 июля по приказу киевского режима по Крыму выпустили 17 беспилотников. Из них три уничтожили, остальные 14 сбили с курса при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — сообщили военные.

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Средствами РЭБ подавили 14 БПЛА. Из них 11 рухнули в Черное море, три другие — на территории полуострова. Еще три беспилотника сбили средствами противовоздушной обороны. По информации министерства, никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об атаке 11 украинскими беспилотниками. В целях безопасности движение по железной дороге в Джанкойском районе частично ограничили и организовали перевозки по мультимодальной схеме. Машины с трассы Джанкой — Симферополь перенаправили по альтернативному маршруту — от Красногвардейского до Джанкоя автомобилисты смогут ездить через Мускатное и Нижнегорский. Из-за повреждения склада боеприпасов эвакуируют жителей некоторых сел.