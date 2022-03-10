Минобороны РФ: Украина готовила биологические атаки с помощью птиц

Минобороны рассказало о проекте Украины, целью которого было изучить возможности распространения опасных болезней через мигрирующих птиц. Речь идет о гриппе H5N1 с летальностью до 50% и болезни Ньюкасла. В одном из документов есть протокол запуска двух окольцованных птиц из Херсонской биолаборатории и их отлова в России.

Проект UP-4 реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан до 2020 года. Удалось изучить 145 биологических видов. Маршруты как минимум двух видов перелетных птиц проходили преимущественно через Россию. Также обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы.