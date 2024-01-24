Происшествия 24 января 2024, 22:10 Минобороны РФ сообщило о трех сбитых украинских беспилотниках над Брянской областью Минобороны: ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские системы ПВО предотвратили террористическую атаку в небе над Брянской областью. Системы ПВО сбили три украинских БПЛА, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 21:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее об атаках на Брянскую область сообщил губернатор Александр Богомаз. Изначально информация была о двух беспилотниках. Позже Богомаз написал о третьей попытке украинского БПЛА атаковать населенные пункты региона.

Утром 24 января системы ПВО уничтожили украинский дрон в районе села Ближнее Белгородской области. В результате падения обломков никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.