Происшествия 07 сентября 2023, 05:10 Минобороны РФ подтвердило новости об атаке БПЛА над Ростовской и Московской областями МО РФ подтвердило новости об атаке БПЛА над Ростовской и Московской областями РИА «Новости»

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Украинские военные попытались атаковать российские объекты тремя беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», — сказано в сообщении.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении беспилотника над небом Раменского городского округа. Он отметил, что по предварительной информации, в результате случившегося пострадавших нет.

В ночь на 5 сентября Собянин сообщил о других двух дронах. Один сбили в небе над Калужской областью, а другой — в Истринском округе Подмосковья.

Позже градоначальник заявил о повреждении бытового объекта при падении обломков БПЛА в Московской области. По его словам, сотрудники оперативных служб начали работу по устранению последствий ЧП.