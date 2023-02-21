Происшествия 21 февраля 2023, 14:10 Минобороны РФ: группировка «Восток» уничтожила 70 украинских бойцов за сутки Российская группировка «Восток» уничтожила 70 украинских боевиков за сутки РИА «Новости»

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За последние 24 часа оперативно-тактическая авиация и огнеметчики группировки «Восток» уничтожили порядка 70 человек ВСУ. Бойцы нанесли удары на южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Минобороны России.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20», — сообщили в МО.

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Также в районе населенного пункта Водяное российская армия уничтожила два склада с боеприпасами и топливом для военной техники.

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Ранее вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 258 снарядов. Погиб один мирный житель Донецка.