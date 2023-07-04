Важное 04 июля 2023, 08:43 Минобороны пресекло атаку пяти украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье Минобороны: силы ПВО и РЭБ уничтожили пять украинских БПЛА в Новой Москве и Подмосковье РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы утром во вторник уничтожили пять украинских беспилотных аппаратов в небе над Новой Москвой и Московской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Утром во вторник пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку пятью БПЛА по объектам на территории Новой Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника на территории Новой Москвы, а еще один БПЛА силы радиоэлектронной борьбы подавили над Одинцовским районом Московской области.

В результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее работу систем ПВО в небе над Новой Москвой показали на видео. Обломки БПЛА упали в районе Кубинки и Валуево. Также сообщалось, что в деревне Кривошеино после падения беспилотников загорелся двухэтажный гараж.