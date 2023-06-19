Важное 19 июня 2023, 11:25 Минобороны заявило о риске распространения лихорадки Западного Нила Глава РХБЗ Кириллов: подтопление в Херсонской области может привести к очагам заболеваний РИА «Новости»

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Потопление ряда населенных пунктов и территорий в Херсонской области способно привести к появлению очагов заболеваний, передаваемых комарами. Об этом на брифинге сообщил глава радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Подтопление в Херсонской области, спланированное киевским режимом, способно привести к осложнению ситуации по арбовирусным инфекциям», — сказал он.

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Кириллов уточнил, что после спада уровня воды есть риск формирования очагов болезней, передаваемых комарами. В частности — лихорадки Западного Нила.

Ранее стало известно, что после ЧП на Каховской ГЭС в водоемах Николаевской области обнаружили холеровидный вибрион, который является признаком наличия возбудителя холеры. Несоответствующее нормам содержание хлорида, железа, растворенного кислорода выявили в пробах с реки Ингулец.