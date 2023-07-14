14 июля 2023, 17:20
Минобороны предупредило о минной опасности в Черном море
Минобороны: в северо-западной части Черного моря обнаружена дрейфующая мина ВСУ
Командование Черноморского флота России предупредило мореплавателей об опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за дрейфующей мины ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Взрывное устройство создало угрозу гражданским судам. В ведомстве уточнили, что мину установили украинские войска в прошлом году в ходе минирования прибрежной акватории Черного моря, пренебрегая безопасностью мореплавания. Там подчеркнули, что ранее дрейфующие мины уже находили.
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«В марте 2022 года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции», — напомнили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что непрофессионализм и безответственность украинских Военно-морских сил стали причиной большого количества дрейфующих в Черном море мин. Таким образом существует постоянная угроза судоходству.
В феврале мина взорвалась около берега Батуми. Предполагалось, что ее сорвало штормом и принесло морским течением от Одессы. Тогда никто не пострадал. В марте мина взорвалась около одного из пляжей Одесской области. В результате ЧП повреждения получили несколько зданий.
Черное море
Минобороны РФ
ВСУ
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