20 ноября 2023, 00:20
Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника в Электростали
Минобороны: Силы ПВО перехватили беспилотник в Подмосковье
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Московской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.
«19 ноября в 23:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — сказано в публикации.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразили атаку дрона в городском округе Электросталь. По неуточненной информации, пострадавших и разрушений нет. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.
В ночь на 19 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Богородским городским округом Подмосковья. Как отметил Собянин, в результате случившегося никто не пострадал. Также момент поражения беспилотника попал на видео, кадры оказались в распоряжении «360».
Беспилотники
Минобороны РФ
Сергей Собянин
Москва 2023
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