Происшествия 30 августа 2023, 22:55 Минобороны подтвердило перехват БПЛА и ракеты в двух регионах России Минобороны: ПВО перехватила 2 БПЛА ВСУ над Брянской областью и ракету над Крымом РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Брянской областью, а также ракету над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

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Как отметили в министерстве, два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью сбили дежурные средства ПВО. Над территорией Крыма уничтожили украинскую ракету.

Жители Брянска вечером 30 августа сообщили о серии взрывов в небе над городом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснил, что силы ПВО пресекли атаку двух украинских беспилотников. Также о предотвращении атаки со стороны ВСУ заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Осколки сбитой над полуостровом ракеты повредили линию электропередач. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что аварию устранят в течение часа.